Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, özel gereksinimli bireylere yangına karşı alınması gereken önlemler ve müdahale konusunda eğitim verdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Trabzon Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında itfaiye personeli, öğrencilere itfaiye hizmetleri hakkında bilgiler verirken, yangınla mücadelede kullanılan ekipmanları tanıttı ve yangına müdahale süreçlerini uygulamalı olarak tanıttı. İtfaiye meraklısı öğrenciler, araçların nasıl kullanıldığını yerinde gözlemledi, yangın söndürme hortumlarını kullanma, yangın kıyafetlerini giyme ve acil durumlarda yapılması gereken temel müdahaleleri öğrenme deneyimi yaşadı. Öğrenciler, ziyaretin sonunda itfaiye personeline teşekkür etti.
Trabzon Büyükşehir’den özel gereksinimli öğrencilere itfaiye eğitimi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, özel gereksinimli bireylere yangına karşı alınması gereken önlemler ve müdahale konusunda eğitim verdi
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