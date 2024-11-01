Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği (TOSYÖV Bursa) Başkanı Yavuz Kazangil ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.

BURSA(İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a TOSYÖV Bursa hakkında bilgiler veren Başkan Yavuz Kazangil, yaptıkları çalışmaları paylaştı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sesi olarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yavuz Kazangil, KOBİ’lere yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini söyledi.

TOSYÖV Bursa heyetinin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar dileyen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa’ya değer katmak amacında olan tüm sivil toplum kuruluşlarına kapılarının açık olduğunu belirtti.