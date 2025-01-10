Torku Şekersporlu milli pedallar Sayan ve Mayda, 2025 yılının ilk uluslararası bisiklet yarışı olan "The Next Generation" pist yarışlarında milli formayla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.KONYA (İGFA) - Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Haktan Ramazan Sayan ve Mehmet Mayda, 2025 yılının ilk uluslararası bisiklet yarışında Türkiye'yi temsil etmek için Hollanda’ya davet edildi.

Torku Şekerspor Kulübü'nün başarılı pedalları, 10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan "The Next Generation" pist yarışlarında milli formayla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa’nın en iyi genç bisikletçilerini bir araya getirirken organizasyonda, sporcularımız hem bireysel hem de takım düzeyinde önemli bir deneyim kazanmayı hedefliyor.

Milli antrenör İsmail Uğurlu yaptığı açıklamada, Torku Şekerspor olarak spora ve sporcuya verdikleri desteği yineleyerek, başarı ile dönme hedefinde olduklarını söyledi.

Uğurlu, “Milli sporcularımız, hedefleri doğrultusunda yoğun çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bizlerde kendilerini bu önemli yarışlara hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların bu çalışma azmi bizleri daha da mutlu ediyor. Hedefimiz "The Next Generation" pist yarışlarından güzel bir dereceyle dönmek ve akabinde Avrupa şampiyonasına katılabilmek. Genç sporcularımıza olan güvemiz tam” dedi.