Kendi arazisinde üretim yapan küçük çiftçiden halkbilim uzmanlarına, çıraklar, işçiler, mühendisler, ev kadınlarından işletmecilere; öğretmenlerden öğrencilere toplumun tüm kesiminden katılımcılarla bilim insanlarının birlikte çalışacağı “Birlikte Bilelim Arama Konferansı” Kocaeli’de yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - Konferans, bilimle toplumu buluşturmak; bilim odağında kamusal etkileşim yaratmak ve ülkemizde bilim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, Giresun Üniversitesi iş birliği ile sürdürülen “Bilimin Kamusal İletişimi: Devlet Üniversitelerinin Bilim İletişimde Dijital Medya (bil-ki)” isimli TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında düzenleniyor.

Yürütücülüğünü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Meral Çakır Çifter’in yaptığı projede Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülden Özkan, Doç. Dr. Aysen Şimşek Kandemir, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Nedim Serhat Bilecen, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Barış Yetkin araştırmacı olarak görev yapıyor.

“EZBERLERLE YETİNMEYECEĞİZ, BİLİMİN IŞIĞINDA ORTAK AKILLA PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Bilimin Kamusal İletişimi (bil-ki) projesi çerçevesinde iki yıldır çok sayıda araştırma yaptıklarını kaydeden Doç. Dr. Meral Çakır Çifter, “Bu yola çıktık, çünkü gördük ki kendi bildiğimiz yollar herkese ulaşmaya yetmiyor, sınırlı kalıyor. Araştırmalar bize toplumla gerçek bir bağ kurmak istiyorsak, konuyla ilgili herkesin konuşması gerektiğini gösterdi. Arama konferansında birlikte düşünecek, birlikte üreteceğiz. Bilimin ışığında ortak akılla daha iyisini bulacağız. Ezberlerle yetinmeyeceğiz, kalıplara sıkışmayacağız. Çünkü asıl yol haritası halkla kurulan güçlü iletişimin gücünde yatıyor.” diye konuştu.

“KONFERANSTA ÜNVANLARI DIŞARIDA BIRAKACAĞIZ”

Konferansta hiçbir katılımcının yaka kartında ünvana yer verilmeyeceğini kaydeden Doç. Dr. Meral Çakır Çifter, şunları söyledi:

“Arama konferansının özelliği katılımcıların statüleri değil, fikir üretebilme yetileri. Ast-üst ilişkisi ya da ünvanlar-sıfatlar fikirlerin özgürce ifade edilebilmesini kısıtlayabilir. Böyle bir durum oluşmaması için konferans katılımcıların ünvanı kullanılmadan gerçekleştirilecek.”

bil-ki proje ekibi tarafından verilen bilgiye göre arama konferansının katılımcıları, projenin takdir edilen özgün yanlarından “toplumla birlikte bilim” anlayışıyla belirlendi. Bu nedenle bilimle, üniversitelerle görece daha az temas eden çevreleri temsil eden katılımcılara ulaşıldı: Katılımcılar arasında kendi arazisinde tarımsal üretim yapan çiftçiler, hayvancılıkla ilgili üreticiler, çıraklar, beyaz ve mavi yakalılar, ev kadınları, küçük ve orta ölçekli işletmeciler bulunuyor.

Farklı üniversitelerden iletişim, işletme, halkbilim, kamu yönetimi, sağlık, mühendislik, teknoloji alanlarından akademisyenler, gazeteciler, sosyal medyada bilim iletişimi ile ilgili faaliyeti olan ve bilim iletişimine önemli katkıda bulunan isimler, reklamcılar, iletişim yöneticileri, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerle birlikte arama konferansına yaklaşık 140 kişi katılıyor.

Birlikte Bilelim Arama Konferansı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) ve GEBKİM Kimya ihtisas Organize Sanayi Bölgesi, sponsorluğunda 22-24 Mayıs tarihlerinde KBB Darıca Balyanoz Tesislerinde gerçekleştirilecek.