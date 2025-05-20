Yargıtay Üyesi Hakan Türkön, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilecek olan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) üyeliği seçiminde aday olarak gösterildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - HSYK üyeliği için başvuran yaklaşık 100 aday arasından yapılan değerlendirme sonucu oluşturulan 15 kişilik listede yer alan Yargıtay Üyesi Hakan Türkön, Meclis tarafından belirlenecek 5 asil üye arasında yer alma şansı elde etti.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılması planlanan oylama ile HSYK’nın yeni üyeleri seçilecek.

Yargı camiasında deneyimi ve görev süresince gösterdiği başarılarla tanınan Türkön’ün, seçilmesi beklenen isimler arasında olduğu ifade ediliyor.