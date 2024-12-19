İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarında ve Büyükşehir - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da kullanılan, fiziksel kart olmadan QR kodla binişi sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması hayatı kolaylaştırıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ) yurttaşların hayatını teknolojiyle kolaylaştırmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZTAŞIT, İzmir Metro ve tramvay araçları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da yolculuk yapmak için QR kodla biniş sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması memnuniyetle karşılandı.

Özellikle şehir dışından gelen ve fiziksel kartı bulunmayanların yanı sıra İzmirliler de cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya para yükleyerek QR okutup gişelerden geçebiliyor. Yolcular dijital olarak bakiye yükleyebiliyor, bakiye sorgulaması yapabiliyor ve QR kod ile geçiş yaparak toplu ulaşım araçlarını kullanabiliyor. İadeler için de fiziki İzmirim Kart’ın okutulduğu cihazlardan yararlanılıyor. Mobil İzmirim Kart’taki QR kod, cihaza okutularak iadeler alınabiliyor.

“QR KOD İLE TÜM İZMİR’İ GEZEBİLİYORUZ”

Şehir dışından kente gelenlerin yanı sıra ulaşım kartı kullanmayan İzmirliler de cep telefonlarıyla rahatlıkla toplu ulaşım araçlarına biniş yapabilirken yolcular bu yeni hizmetten memnun olduklarını söyledi.