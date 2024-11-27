AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Tokat'taki gençlik projeleri için önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni yurt projeleri ve spor yatırımları gençleri bekliyor.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Cüneyt Aldemir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret ederek, Tokat’taki gençlere yönelik projeler hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin odak noktası, Reşadiye ilçesindeki öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm getirecek olan yeni bir yurt projesi oldu.

Milletvekili Aldemir, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Reşadiye’de eğitim gören gençlerimizin barınma sorunlarına çözüm bulmak adına yeni bir yurt projesi için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’tan gerekli desteği aldıklarını belirterek, "Bu proje, öğrencilerimizin daha rahat bir eğitim hayatı sürdürmelerine katkı sağlayacak” dedi.

BAKAN BAK TOKAT’A DAVET EDİLDİ

Cüneyt Aldemir, Tokat’ta tamamlanan gençlik ve spor yatırımlarının bir toplu açılış töreniyle kamuoyuna tanıtılacağını açıkladı. Vekil Aldemir, bu önemli tören için Bakan Bak’ı Tokat’a davet ettiklerini belirtti. AK Parti hükümetlerinin gençlik ve spor alanında yaptığı yatırımları hatırlatan Aldemir, “Modern spor tesislerinden gençlik merkezlerine, eğitimden barınmaya kadar her alanda gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bakanımız Osman Aşkın Bak’a gençlerimizin geleceğine verdiği destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu yatırımların sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet ettiğini belirten Aldemir, “Tokat’ta gençlerimizin başarılarına ortak olmaya, onlara her alanda destek olmaya kararlıyız” dedi.