TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Manisa Basket’ixx-xx mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisiC Grubu4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmandaManisa Basket ile karşı karşıya geldi. Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Enes Akman, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Efe Postel ile buldu. Rakip sayılarına Enes Akman ve Efe Postel ile karşılık veren Bursa ekibi, Emir Türkoğlu’nun üçlüğüyle 6.30’da skoru 15-15 eşitledi. Enes Akman ve Efe Postel ikilisinin sayılarıyla üstünlüğü sağlayan konuk takım, Ahmet Berkay Gönül ve Efe Postel’in üçlükleriyle ilk çeyreği 24-29 önde kapattı.

İkinci periyoda da Efe Postel ve Kerem Yaldız’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Efe Postel, Enes Akman, Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Emir Türkoğlu’nun basketleriyle farkı çift hanelere çıkardı: 32-43. Emir Türkoğlu ile skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Emirhan Serbest ve Enes Akman’ın sayılarıyla soyunma odasına 36-51 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında Efe Postel ve Yücel Çağın Başaran’ın sayıları farkı 16 sayıya (39-55) çıkaran TOFAŞ, Kerem Yaldız, Efe Postel ve Enes Akman’ın basketleriyle son çeyreğe 54-68 üstünlükle başlarken, Manisa Basket dördüncü periyodun başında üst üste bulduğu sayılarla farkı 7’ye çekti: 63-70. Ancak son 5 dakikaya Efe Postel’in basketiyle 66-73 önde giren TOFAŞ BGL Takımı, Kerem Yaldız, Emir Türkoğlu, Ahmet Berkay Gönül ve Efe Postel’in sayılarıyla parkeden 73-83 galip ayrıldı.

Manisa deplasmanındaTOFAŞ’taEfe Postel 32 sayıyla oynarken; Enes Akman 17 sayı ve Enis Türkoğlu 11 sayı kaydetti.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu 5. haftasında25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Mersin Spor Tarsus Amerikan Koleji ile kozlarını paylaşacak. Edip Burhan Spor Salonu’ndaki maç saat 17.30’da başlayacak.

