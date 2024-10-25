Tofaş Basketbol Takımı, ligin 4. haftasında deplasmanda Yalovaspor Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Cumartesi günü 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Yalovaspor Basketbol’a konuk olacak. 2024-2025 Sezonuna ligde ve Avrupa kupası maçlarında 6’da 6 yaparak başlayan Orhun Ene yönetimindeki Bursa ekibi, Yalova deplasmanından da galibiyetle ayrılarak bu seriyi sürdürmeyi hedeflerken; Mavi Yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligin yeni ekiplerinden Hakan Yavuz yönetimindeki Yalovaspor ise geride kalan 3 haftada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom’a mağlup oldu.



26 Ekim Cumartesi günü 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak 4. hafta mücadelesi saat 13.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından sıradaki lig maçını 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da sahasında Bursaspor Basketbol ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 30 Ekim Çarşamba günü TSİ saat 20.30’da deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile karşılaşacak.