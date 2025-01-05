TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. 6 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 13. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oluyor.

Ligde 10 galibiyet-2 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alan; oynadığı son maçta deplasmanda Mersin Spor’a 79-58 kaybeden Bursa ekibi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflerken; Mavi Yeşillilerde sakatlığı bulunan Alex Perez karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligdeki son maçında deplasmanda Türk Telekom’u 59-79 yenmeyi başaran rakip Bahçeşehir Koleji, hafta arasında da 3 Ocak Cuma günü İtalya deplasmanında Dolomiti Energia Trento’yu 69-73 mağlup etmişti.

6 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak 13. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 12 Ocak Pazar günü saat 15.30’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediye ile yapacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya gelecek.