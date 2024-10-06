Tofaş Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonuna Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başladı. Mavi Yeşilliler, sahasında oynadığı ligin ilk hafta mücadelesinde 99-95 skorla galip ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu açılış haftasında TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka’yı ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Trevor Thompson beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Marcquise Reed’in elinden buldu.

Alex Perez, Trevor Thompson, Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in basketleri sonrası 4.30’da televizyon molasına 17-17 eşitlikle girilirken, ev sahibi takım mola dönüşü J.J. O’Brien, Kris Bankston, Marcquise Reed ve Berk Demir ile sayılar bulsa da ilk çeyrek 30-30 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyoda Kris Bankston ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla 6-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien, Berk Demir, Kris Bankston ve ve Marcquise Reed’in basketleriyle 14.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 44-34. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Marcquise Reed ve Alex Perez ile karşılık vermeye devam eden ev sahibi takım, Kris Bankston’ın harika smacı sonrası soyunma odasına 54-50 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe J.J. O’Brien’ın elinden bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, Alex Perez ve Marcquise Reed ikilisinin basketleri sonrası J.J. O’Brien’ın üçlüğüyle 24. dakikada 12 sayılık farkı (68-56) yakaladı. Ancak bu bölümde rakibine 1-10’luk seri veren Mavi Yeşilliler, farkın erimesini önleyemezken son çeyreğe 73-73 eşitlikle geçildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında 9 sayılık fark yakalayan Beşiktaş Fibabanka bitime 6.52 kala skoru 75-84’e taşıdı. Alex Perez’in turnike basketi sonrası Marcquise Reed ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla son 5 dakikaya girerken farkı 3’e (81-84) çeken TOFAŞ, bitime 3.34 kala farkın yeniden 9 sayıya (81-90) çıkmasını önleyemedi. Ancak oyunun sonunu iyi oynayan Bursa ekibi, önce Kris Bankston, Marcquise Reed ve Alex Perez’in basketleriyle farkı eritti ardından Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla bitime 1.07 kala 95-95 eşitliği sağladığı maçı J.J. O’Brien ve Alex Perez’in basketleriyle 99-95 kazanmasını bildi.

Beşiktaş Fibabanka karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 21 sayı; J.J. O'Brien 20 sayı; Alex Perez 19 sayı ve Yiğitcan Saybir 14 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 13 Ekim Pazar günü saat 15.30’da deplasmanda Galatasaray Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 9 Ekim Çarşamba günü ise FIBA Europe Cup A Grubu ilk hafta mücadelesinde sahasında Keravnos ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki bu maç saat 20.00’de başlayacak.