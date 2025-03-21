Tofaş Basketbol Takımı, ligin 22. haftasında deplasmanda Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. 22 Mart Cumartesi günü Enka Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 22. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’a konuk oluyor. Ligde 15 galibiyet-6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan ve normal sezonu ilk 4 içerisinde tamamlamak isteyen Mavi Yeşilliler, İzmir deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedeflerken, Bursa ekibi sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadelede Petkimspor’u 107-99 mağlup etmeyi başarmıştı.

Burak Gören yönetimindeki Aliağa Petkimspor, 8 galibiyet-11 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken, ligdeki son 6 maçında bir galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi hafta arasında oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da sahasında Lenovo Tenerife’ye 80-85 mağlup olmuştu.

22 Mart Cumartesi günü Enka Spor Salonu’nda oynanacak 22. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. Bein Sports 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacak.