Tofaş Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray Basketbol’u 76-80 mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında TOFAŞ, Galatasaray Basketbol’a konuk oldu. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed‘in elinden buldu. J.J. O’Brien, Kris Bankston, Alex Perez ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 12-16 önde giren Bursa ekibi, Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic’in basketleriyle ilk çeyreği 22-24 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Trevor Thompson ve Uros Trifunovic ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, skor 26-29 iken rakibe 9-2’lik seri verince 15. dakikada 37-31 geriye düştü. Alex Perez’in serbest atış sayıları sonrası Demircan Demir’in elinden üçlükler bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien’ın turnike basketi sonrası soyunma odasına 45-43 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında 9-0’lık seri bularak 47-52 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, Marcquise Reed, Yiğitcan Saybir ve Berk Demir’in elinden bulduğu sayılarla son periyoda 59-63 önde girdi. Dördüncü periyodun başında rakip sayıları karşısında Trevor Thompson ile skor üreten Mavi Yeşilli takım, Tolga Geçim’in üçlüğüyle bitime 2.40 kala 9 sayılık fark (63-72) yakalarken, kalan bölümde Uros Trifunovic, J.J. O’Brien ve Tolga Geçim ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 76-80 galip ayrıldı.

Galatasaray deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 20 sayı; Yiğitcan Saybir 10 sayı ve J.J. O'Brien 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 15.30’da sahasında Onvo Büyükçekmece ile karşılaşacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 16 Ekim Çarşamba günü TSİ saat 19.00’da deplasmanda Petrolina AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.