TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025–2026 sezonu transfer çalışmalarında önemli bir adım atarak geçtiğimiz sezon Eurocup finalisti Draemland Gran Canaria’da forma giyen Birleşik Amerikalı skorer guard Joe Thomasson ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında çifte pasaport ile Gürcistan Milli Takımı forması da giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Joe Thomasson’u kadrosuna kattı.

Son olarak Draemland Gran Canaria’da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli guard, 2024-2025 sezonunda İspanya Ligi’nde 35 maçta 8.6 sayı (%34.2 üçlük)-2.4 ribaund-1.9 asist ortalamayla oynarken, ikincilikle tamamladıkları Eurocup’ta ise sezonu 24 maçta 8.1 sayı (%42.1 üçlük)-2.3 ribaund-1.7 asist maç başı ortalamalarıyla tamamladı.

1993 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Joe Thomasson, şutör guard (2) ve guard (1) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başarısı adına mücadele verecek olan Joe Thomasson’a ailemize hoş geldin diyor; 2025-2026 sezonu için başarılar diliyoruz.

JOE THOMASSON KİMDİR?

16 Ağustos 1993, Dayton, Ohio doğumlu olan Birleşik Amerikalı oyuncu Joe Thomasson, shooting guard (2) ve guard (1) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Basketbola ülkesi Amerika’da başlayan daha sonra Gürcistan pasaportu alarak Gürcistan Milli Takımı’nda da görev yapan Joe Thomasson, lisedeki performansıyla JUCO All-American’a seçildikten sonra kolej kariyerini 2014–2016 yılları arasında Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Wright State University’de geçirdi.

İlk Avrupa deneyimini ise 2016-2017 sezonuyla birlikte Romanya’nın CS Dinamo Bucuresti takımıyla yaşayan Joe Thomasson, 2017-2018 sezonunda Polonya’nın Polpharma Starogard Gdanski; 2018-2019 sezonunda Rusya’nın BK Burevestnik Yaroslav ve Polonya’nın TBV Start Lublin; 2019-2020 sezonunda Polonya’nın Stelmet Enea BC Zielona Gora ve İsrail’in Hapoel Galil Gilboa takımlarında görev yaptı.

Hapoel Galil Gilboa ile 2020-2021 sezonu için de anlaşma sağlayan Joe Thomasson, 2021-2022 sezonu öncesi İspanya’nın BAXI Manresa takımına transfer olurken burada sezonu İspanya Lig’nde 35 maçta 13.1 sayı (%41.3 üçlük)-2.7 ribaund-3.5 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 15 maçta 12.9 sayı (%41.3 üçlük)-3.2 ribaund-3.7 asist maç başı ortalamalarıyla tamamladı.

2022-2023 Sezonuna Zenit Sankt Petersburg ile Rusya’da başlayan ardından Ocak 2023’te Yunanistan’ın Promitheas Patras takımına transfer olan Joe Thomasson, Russia-VTB United League’de 14 maçta 5.1 sayı (%43.5 üçlük)-1.6 ribaund-2 asist; Yunanistan Ligi’nde 14 maçta 12.6 sayı (%29.3 üçlük)-3.6 ribaund-3.9 asist ve Eurocup’ta ise 10 maçta 14.1 sayı (%40.9 üçlük)-2.7 ribaund-2.6 asist maç başı ortalamalarını sergilerken, sezonu İspanya’nın Coviran Granada takımında tamamladı.

2023-2024 Sezonunda Coviran Granada formasıyla İspanya Ligi’nde 20 maçta 14.1 sayı (%34.6 üçlük)-3.4 ribaund-3.4 asist ortalamalarıyla oynayan Joe Thomasson, sezon ortasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel-Aviv ile anlaşma sağlarken burada şampiyonluk yaşadıkları İsrail Ligi’nde 20 maçta 6.5 sayı (%42.9 üçlük)-1.8 ribaund-2.6 asist ve Euroleague’de 4 maçta 1 sayı-1.5 ribaund-1.3 asist maç başı ortalamalarını sergiledi.

2024-2025 Sezonu öncesinde ise İspanya’nın Draemland Gran Canaria takımı kadrosuna katılan Joe Thomasson, takımıyla Eurocup’ta final oynama başarısı gösterirken, sezonda İspanya Ligi’nde 35 maçta 8.6 sayı (%34.2 üçlük)-2.4 ribaund-1.9 asist; Eurocup’ta ise 24 maçta 8.1 sayı (%42.1 üçlük)-2.3 ribaund-1.7 asist maç başı ortalamalarıyla oynadı.