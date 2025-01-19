TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Karşıyaka’yı 81-93’lük skorla yenerek devreyi galibiyetle kapattı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 15. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Karşıyaka’ya konuk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maça Özgür Cengiz, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına Marcquise Reed, Anzejs Pasecniks ve J.J. O'Brien ile karşılık veren Bursa ekibi, Marcquise Reed’in basketiyle 6.30’da 17-18 geçti. Çeyrek sonunda Uros Trifunovic ve Kris Bankston ile sayılar bulan konuk takım, ilk periyodu 17-24 önde kapattı.

İkinci çeyreğe kaptan Tolga Geçim’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga’nın sayıları sonrası Demircan Demir’in üçlüğüyle 12.30’da farkı 13 sayıya (20-33) çıkardı. Bu bölümde bir üçlük de Berk Demir’in elinden bulan Mavi Yeşilli takım, 23-36’dan sonra rakip sayılarına engel olamayınca 17. dakikada fark 1’e indi: 35-36. Üst üste sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, 19-0’lık seri ile 18.30’da 6 sayılık fark (42-36) yakalarken, devre Yiğitcan Saybir’in basketi sonrası 44-40 Karşıyaka üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyreğe Kris Bankston ve Uros Trifunovic’in basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, Kris Bankston’ın sayılarıyla 46-49 yeniden öne geçti. Rakip sayılarına Marcquise Reed, Uros Trifunovic ve Tolga Geçim ile karşılık veren Bursa ekibi, 28. dakikasına 57-57 eşitlikle girilen karşılaşmada Anzejs Pasecniks, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle son çeyreğe 61-65 önde girdi.

Dördüncü periyotta Yiğitcan Saybir, J.J. O’Brien, Berk Demir ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla son 5 dakikaya 68-76 üstünlükle giren TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Kris Bankston’ın elinden bulduğu sayılarla bitime 1.34 kala farkı çift hanelere çıkardı: 78-89. Kalan bölümde de Kris Bankston ve Yiğitcan ile saylar bulan TOFAŞ, parkeden 81-93 galip ayrıldı.

Karşıyaka deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 17 sayıyla oynarken; Kris Bankston 15 sayı; Yiğitcan Saybir 14 sayı; Uros Trifunovic 12 sayı ve Tolga Geçim 10 sayı kaydetti.

Bu sonuçla sezonun ilk yarısını 12 galibiyet-3 mağlubiyetle ilk 4 içinde tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 11-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası’na birinci torbadan katılmayı garantiledi.