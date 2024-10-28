TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 3 Kasım’da Bursaspor Basketbol ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 4 haftada 4 galibiyet alarak müthiş bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, 5. haftada oynanacak Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol’u ağırlayacak. 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 11.00’den itibaren açık olacak.
TOFAŞ - Bursaspor Basketbol BSL 5. hafta maçının bı̇letlerı̇ satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 3 Kasım’da Bursaspor Basketbol ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5 hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışta
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