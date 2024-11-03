Tofaş Basketbol Takımı, 5. haftada sahasında oynadığı Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol’u 94-71 mağlup ederek ligdeki galibiyet serini 5 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 5. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Bursaspor Basketbol’u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan Bursa derbisine Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Kris Bankston’ın serbest atışlarıyla buldu. Tolga Geçim’in üçlüğü sonrası Kris Bankston ve Marcquise Reed’in basketleriyle 6. dakikada molaya 11-6 önde giren ev sahibi takım, mola dönüşü Yiğitcan Saybir’in sayısı sonrası rakibe 7-0’lık seri verince skor 8. dakikada 13-13 eşitlendi. Kalan bölümde rakip sayılarına Alex Perez ve Marcquise Reed ile karşılık vermeye çalışan TOFAŞ, ilk çeyreği 18-22 geride kapattı.

İkinci periyoda Marcquise Reed’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Trevor Thompson ve Marcquise Reed’in basketleriyle 25-22 yeniden üstünlüğü sağlarken, Uros Trifunovic’in üçlüğü 12.30’da skoru 29-25 yaptı. TOFAŞ, Alex Perez’in son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 44-39 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında Marcquise Reed, Alex Perez ve Berk Demir’in basketleriyle 7 sayılık farkı (50-43) yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien’ın basketi sonrası Berk Demir’in üçlüğüyle 24. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 55-43. Çeyreğin kalanında da Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Uros Trifunovic’in elinden sayılar bulan ev sahibi takım, son çeyreğe 67-52 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyoda Tolga Geçim ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, Uros Trifunovic’in sayılarıyla 32.40’ta farkı 21’e (77-56) çıkarırken; kalan bölümde Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Uros Trifunivoc, Trevor Thompson ve Cem Küçüközkan ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 94-71 galip ayrıldı.

Bursaspor Basketbol karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 24 sayı-4 ribaund-2 asist ile takımın en skorer ismi olurken, Uros Trifunovic 20 sayı; Yiğitcan Saybir 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla ligde 5’de 5 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile oynayacak.

Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 6 Kasım Çarşamba günü evinde Petrolina AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.