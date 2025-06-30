Türk basketbolunun köklü temsilcilerinden TOFAŞ Spor Kulübü'nün, yeni sezon basketbol altyapı seçme sonuçları belli oldu.BURSA (İGFA) - 21 Haziran’da Mustafa V. Koç Spor Salonu’nda gerçekleşen seçmelere, 2011-2015 doğumlu yaklaşık 400 basketbolcu adayı katıldı. Büyük ilgi gören seçmeler, altyapı teknik koordinatörü Samir Seleskoviç ve antrenörlerin gözetiminde gerçekleşti.

SEÇİLEN ADAYLAR ANTRENMANLARA DAVET EDİLECEK

Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan oyuncular, yaş gruplarına uygun takımlarda antrenmanlara davet edilerek ikinci aşama değerlendirmeye tabi tutulacak. Antrenman süreci ağustos ayında başlayacak ve detaylı bilgiler, adayların başvuru formlarındaki iletişim bilgileri üzerinden duyurulacak.

Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ve antrenörler eşliğinde yürütülen değerlendirme sonunda, başarılı bulunan adaylar yaş gruplarına göre TOFAŞ altyapı antrenmanlarına davet edilecek.

Ağustos ayında başlayacak saha antrenmanlarının detayları, başvuru formlarındaki iletişim bilgileri üzerinden adaylara bildirilecek. Sporcular, bu antrenman sürecinde yapılacak ikinci değerlendirme sonucunda altyapıya katılma hakkı kazanacak.