TMSF’nin kayyım olarak atandığı Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine ait araçları satışa çıkarmasına aile avukatı Sevinç Horoz’dan sert tepki geldi.İSTANBUL (İGFA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait lüks araçları satışa çıkarıyor.

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacağı duyuruldu, araç listesi de paylaşıldı. Polat ailesinin ve şirketlerinin avukatı Sevinç Horoz ise, satış kararına bir yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamada kanun hükümlerine aykırı bir şekilde atanan kayyımın şimdi de “telafisi imkansız zararlar doğuracak” bir hamle daha yaptığını belirten Avukat Sevinç Horoz, “11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporunda Dilan Polat'ın bir suç teşkil eden eyleminin bulunmadığı tespit edilmesine rağmen kendisine yönelik uygulanan yaptırımlar Anayasa tarafından güvence altına alınan İnsan Hakları ile de Evrensel İnsan Hakları ile de bağdaşmamaktadır” dedi.

19 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, şirketler üstündeki TMSF kayyımlığının kaldırılması için dilekçe verdiklerini hatırlatan Avukat Horoz, satışa çıkarılan araçların bağlı bulunduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin üstünde vergi soruşturması dahil olmak üzere hiçbir suçlama olmadığının da altını çizerek, “Şirket ile ilgili hiçbir soruşturma yokken hangi gerekçe ile TMSF Başkanlığı şirket araçlarının satışına karar vermiş ve satış ilanı yayınlamıştır, bu izaha muhtaç bir husustur” ifadelerini kullandı.

‘HAKLI VE İVEDİ BİR GEREKÇE YOK’

TMSF yetkilerinin de kanun hükümlerine aykırı şekilde kayyım olarak atandıklarını açıkça söylediklerini belirten Sevinç Horoz, “Haklı ve ivedi bir satış gerekçesi bulunmadan geçici olarak atandıkları ve kanuna aykırı bir atama olduğunu kabul ve beyan ettikleri halde böyle bir satış kararı verilmesinin hukuka uygun olduğunu düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.

Dilan-Engin Polat çiftinin 11 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda da “suç teşkil eden hiçbir faaliyeti bulunmadığı” tespit edilmişken “alınan satış kararının hukuka uygun olmadığını” belirten Avukat Sevinç Horoz, açıklamasını “Bu satış ilanı ile ilgili tüm gerekli araştırmalarımızı yapacağımızı ve akabinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadeleriyle noktaladı.