Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yeni dönemde ilk kurul toplantısını Prof. Dr. Fahrettin Altun başkanlığında yaparken, üyeler yemin ederek görevlerine başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yeni dönemin ilk kurul toplantısını Prof. Dr. Fahrettin Altun başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, İkinci Başkan Muhammet Ecevit Carti ile kurul üyeleri Dilek Ertürk, Av. Fatma Çınar, Av. Erol Gökdöl, Av. Melahat Demir, Av. Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Dr. Ömer Çelen ve Av. Selami Açan, 6701 Sayılı TİHEK Kanunu kapsamında “tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet” ilkelerine bağlılık yemini etti.

Yemin törenini sonrasında kurul, gündemdeki konuları ve raporları görüşerek karara bağladı.

TİHEK, insan hakları ve eşitlik alanındaki çalışmalarına yeni dönemde de kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.