İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir Seyitgazi’deki orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsünün cenaze törenine katıldı, başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir Seyitgazi’de orman yangınında şehit olan Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Bayram Eren Arslan ve Muharrem Can için Ankara’daki cenaze törenine katıldı.

Bakan Yerlikaya, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Öte yandanÇankaya’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen törende, cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılınırken, şehitlerin naaşları Polatlı, Mamak, Karşıyaka ve Konya’ya defnedilmek üzere gönderildi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Lideri Özgür Özel, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Hatırlanacağı gibi yangında, rüzgarın yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1948410731075866667