Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İç Ticaret, Fahiş Fiyatla Mücadele ve Tüketicinin Korunması denetim birimlerince yapılan denetimlerde yılın ilk iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Denetimlerde 17 bin 395 firmaya, 455 milyon TL idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret birimlerince denetimlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

İç ticaret denetim birimlerince yılın iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, bu dönemde ekiplerce 17 bin 395 firmaya 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezasının kesildiği aktarıldı.

Açıklamada, sadece şubat ayında 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 559 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEYE 154 MİLYON LİRA CEZA

İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimlerinin de gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda yılın iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye 154 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Bu idari para cezasının 126,7 milyon liralık kısmı fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonucunda verilmiştir. Yılın iki ayında kuyum sektörüne yapılan denetimler neticesinde 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon lira, emlak sektörüne yapılan denetimler neticesinde 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Öte yandan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere de yer verilen yazılı açıklamada, "Hem tüketicileri mağdur eden hem de sektörlerinde haksız rekabete neden olan firmaların neden olduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla yapılan denetimler neticesinde ocak-şubat aylarında 138,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlüklerince 2025 yılının ilk ayında toplamda 62 bin 328 firmada 5 milyon 396 bin 387 ürünün denetlendiği kaydedildi.