Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri, kömüre gizlenmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin yakalayarak büyük bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, tek seferde 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kömüre emdirilmiş halde tespit edilen uyuşturucu, ekiplerin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon TL olduğu bildiridi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.