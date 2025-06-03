Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri, kömüre gizlenmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin yakalayarak büyük bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, tek seferde 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kömüre emdirilmiş halde tespit edilen uyuşturucu, ekiplerin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.
Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon TL olduğu bildiridi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.… pic.twitter.com/p91VUNZ4ox— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 3, 2025