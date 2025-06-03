Bilecik’in yeni Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali’nin huzurunda dualarla görevine başladı ve il protokolüyle bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'ndan Bilecik Valisi olarak atanan Faik Oktay Sözer, göreve başlamasının ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesinde dualar ederek vazifesine resmen başladı.

Vali Sözer, “Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizde göreve başlamanın onurunu yaşıyorum. Kapımız da gönlümüz de Bileciklilere açık olacak” dedi.

Makamında il protokolü, vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştiren Vali Sözer, halkla iç içe ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla çalışacağını vurguladı.

Vali Sözer, Bilecik’in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak kentin gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.