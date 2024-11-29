Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü hakkında sosyal medya hesaplarından bazı yayın organlarında yayımlanan "Pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildi" başlıklı haberdeki iddialara yönelik açıklama yaparak, yalanladı. Son 18 aylık sürede yüzde 76 artış oranı ile bin 705 farklı olayda 30 ton 210 kg ağırlığında yaklaşık 33,5 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildiği kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yapılan haberlerin dezenformasyon olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birgün Gazetesi'nden Timur Soykan imzası ile yayınlanan habere atıfta bulunularak, maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı sürdürdüğü yoğun çabalarına kara çalmayı hedefleyen ‘Sahte altınla kara para dümeni’ başlıklı haber ve gazeteci Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği dezenformasyondan ibaret olduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altı çizilen açıklamada, Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülke çapında yürütüln kararlı mücadeleyi zedeleyici algı operasyonu olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün şimdiye kadar ülke genelinde başta uyuşturucu, tütün mamülleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, "1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9 bin 953 farklı olayda, 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir. Bu olayların 481’i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon TL’dir. Son 18 aylık sürede yüzde 76 artış oranı ile bin 705 farklı olayda 30 ton 210 kg ağırlığında yaklaşık 33,5 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar TL’lik uyuşturucu yakalaması tam yüzde 331 oranında bir artışa denk gelmektedir. Gerçek dışı iddiaların personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, ülke ticaretimizin önemli bir dilimini oluşturan gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmektir. Bu çerçevede yasal adımlarla 86 milyon vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya ve adil, şeffaf ve rekabete dayalı bir ticari sistemi inşa etmektir" ifadeleri yer aldı.