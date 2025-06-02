Türk Hava Kurumu (THK) Keşan Şubesi, 2025 Kurban Bayramı’nda kurban derisi toplama faaliyetlerini durdurma kararı aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - THK Keşan Şubesi, 2025 Kurban Bayramı’nda kurban derisi toplanmayacağını duyurdu. Deri müteahhitlerinden yeterli fiyat teklifi alınamaması ve artan giderler nedeniyle karar alındı.

THK KEŞAN ŞUBESİ’NDEN AÇIKLAMA: BU YIL KURBAN DERİSİ TOPLANMAYACAK

Türk Hava Kurumu Keşan Şubesi, 2025 yılı Kurban Bayramı için kurban derisi toplama faaliyetlerinin iptal edildiğini duyurdu. THK Genel Merkezi’nin direktifleri doğrultusunda Trakya bölgesindeki tüm şubelerle eşgüdümlü olarak alınan kararda, ekonomik koşullar belirleyici oldu.

İHALE SONUÇSUZ KALDI

16 Mayıs 2025 tarihinde Lüleburgaz’da yapılan Deri İhale Toplantısına bölgedeki müteahhitlerin katılmaması ve hiçbir fiyat teklifi verilmemesi, bu kararı doğurdu. Keşan’da bulunan müteahhit Reha Ergene’nin verdiği fiyat teklifleri ise maliyetleri karşılamaya yeterli bulunmadı:

Dana: 13 TL/kg

İnek: 9 TL/kg

Keçi: 10 TL/adet

Koyun: 1 TL/adet

YEVMİYE GİDERLERİ ARTTI, ZARAR RİSKİ ARTTI

THK Keşan Şubesi Başkanı Eyyup Kavazlar, açıklamasında, “Çalışan yevmiyeleri geçen yıla göre %100 artmış durumda. Bu nedenle, geçtiğimiz yıl yaşanan zararların tekrar etmemesi için bu yıl deri toplama faaliyeti gerçekleştirmeme kararı aldık” dedi.

16 ŞUBEYLE EŞ ZAMANLI KARAR

Trakya bölgesindeki 16 THK şubesi ile birlikte alınan bu karar doğrultusunda Keşan’da da kurban derisi toplanmayacak. Şube yönetimi, yardımsever Keşan halkının bu durumu anlayışla karşılayacağına inandıklarını belirtti.

BAYRAM MESAJI PAYLAŞILDI

Eyyup Kavazlar, THK Keşan Şubesi adına yaptığı açıklamada, tüm Keşan halkının ve bayramda ilçede bulunacak misafirlerin Kurban Bayramı’nı kutladıklarını da iletti.