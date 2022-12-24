Bayburt Özel İdarespor'a 3 puan silme cezası! TFF verilen sürede eksikliklerini tamamlamayan Bayburt Özel İdarespor'un 3 puanını sildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve ligde kötü günler geçiren Bayburt Özel İdraespor, ilk devreyi 9 puanla son sırada tamamlamıştı.

Bayburt Özel İdarespor'a bir kötü haberde TFF'den geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, eksiklerini tamamlamayan 10 kulübe 3 puan silme cezası uyguladı.

Karara göre TFF, Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.

Takıma sahip olacak isimler arayan Bayburt Özel İdarespor, ligin ikinci devresine 6 paunla başlayacak.