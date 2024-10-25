TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere ile Türk askerinin Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili tezkere de kabul edildi.
Ayrıca Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücüne, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin süresiyle, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin 31 Ekim'den itibaren 1'er yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç tezkerenin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
- 1431 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2024 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar
- 1432 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyon Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2024 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar
- 1433 TUSAŞ’a Yönelik Alçak Terör Saldırısına Karşı Karar.