Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılığını sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 14 terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir paylaşım daha yapıldı.
"Güçlüyüz, kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda,"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Hatırlanacağı gibi öğleden önce de Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.