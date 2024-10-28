Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılığını sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 14 terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir paylaşım daha yapıldı.

"Güçlüyüz, kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda,"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1850858081363661223

Hatırlanacağı gibi öğleden önce de Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.