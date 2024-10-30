Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.BURSA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 2 bölgede tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın "Terör neredeyse hedefimiz orası" notuyla yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.