Terörü kaynağında yok etme anlayışını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 198 teröristi etkisiz hale getirdi. TSK unsurları hudut güvenliği konusunda da 139 şahsı yakaladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Tuğamiral Aktürk, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil operasyonlarda son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 419 teröristi etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye’nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğu belirtilirken, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86’ya ulaştığı belirtildi.

HUDUTLARDA 139 ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan sınır güvenliğine yönelik de faaliyetlerini paylaşan Tuğamiral Zeki Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarda son bir hafta içerisinde, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahsın yakalandığı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının ise 12 bin 273 olduğu kaydedildi.

Son bir haftada engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24’e ulaştığı belirtilen açıklamada, hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçrildiği bildirildi.