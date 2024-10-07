TEKNOFEST 2024’te kazandıkları 6 birincilik ve 16 ödülle organizasyona damga vurmayı başaran Kılavuz Teknoloji Takımları, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Yüzyılının en başarılı gençlerini yetiştirmek için örnek projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; havacılık, uzay ve teknoloji alanında yarışmalara katılan öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesinde oluşturulan Kılavuz Teknoloji Merkezi 2023-2024 sezonunda Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, ortaokul ve liselerden toplam 86 teknoloji takımına 4,5 milyon TL’lik malzeme desteği verdi. Kocaeli Büyükşehir, Teknoloji Merkezi’nde öğrencilere teknik donanım altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân, 3D yazıcı ve lojistik imkânlar da sunuyor.

HAVADA, KARADA, SUDA BİRİNCİYİZ

Türkiye'nin milli teknolojisini geliştirmeye yönelik önemli bir platform olan TEKNOFEST’e bu yıl Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları adeta damga vurdu. Yüz binlerce teknoloji tutkununu buluşturan TEKNOFEST 2024’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekler verdiği 6 teknoloji takımı Türkiye birinciliği getirirken 9 takım da farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı. Festivalde bu yıl toplam 16 ödül alan Kılavuz Teknoloji Takımları ana kategoriler olan havada, karada ve suda birincilik kazanarak TEKNOFEST tarihine geçti. Adana’da göğsümüzü kabartan takımlarımız ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

KILAVUZ KOUSTECH BİR İLKİ BAŞARDI

7 yıldır düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda bir ilke imza atan KILAVUZ KOUSTECH Takımı TEKNOFEST’e adını altın harflerle yazdırdı. Hem otonom kilitlenme hem de kamikaze görevini başarıyla tamamlayan KILAVUZ KOUSTECH Takımı yarışma tarihi boyunca bu görevi ilk defa yapan takım oldu. Toplam 34 finalist takım arasından sıyrılarak yarışmada birinci olan KILAVUZ KOUSTECH Takımı, TEKNOFEST’in en zor yarışmasında 7 yıldır aynı anda yapılamayan iki görevi ekipçe başardıkları için onurlu ve gururlu olduklarını belirtti.

KILAVUZ AURA AUV ÇİFTE SEVİNÇ YAŞATTI

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 11 kişilik Kılavuz Aura AUV Takımı, otonom ve manuel kullanılabilecek şekilde ürettikleri hibrit teknolojiye sahip insansız su altı aracıyla TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı. Yarışmanın ‘ileri’ kategorisinde mücadele eden su altı aracı, verilen görevleri yerine getirerek birinciliğe layık görüldü. 45 finalist takım arasında birinciliği göğüsleyen Aura AUV Takımı’nın geliştirdiği proje tam not alırken, en özgün yazılım ödülünü de kazanan proje öğrencilere çifte sevinç yaşattı.

KILAVUZ KOU ROVER BİRİNCİLİK GETİRDİ

Teknoloji Merkezi Atölyeleri’nde otonom robotlar geliştiren KILAVUZ KOU ROVER Takımı, TEKNOFEST 2024 Sanayide Dijital Teknolojiler İleri Seviye Yarışması’na yenilikçi otomatik güdümlü araç olan REVISION 3.0 ile katıldı. Otonom şerit takibi yapabilen ve görevleri başarıyla yerine getiren araç TEKNOFEST 2024’te Kocaeli’ye birincilik kazandırdı. Kompakt tasarımıyla 200 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi sunan araç, güvenlik açısından eş zamanlı konum belirleme ve haritalama teknolojisini kullanarak engellerin etrafından dolaşabilme özelliğine sahip.