Melon ve Endeavor Türkiye ortaklığında yürütülen 2024'ün son yarısına ait “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu” yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji şirketleri için strateji, liderlik ve insan ve kültür konularında danışmanlık veren Melon ile dünya çapındaki etkin girişimcileri destekleyen girişimci ağı Endeavor Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Kasım 2024” yayınlandı.

Türkiye teknoloji sektörüne dair birçok özel analizin yer aldığı araştırmada şirketlerin geleceğe yönelik stratejilerini güçlendirecek önemli verilere ulaşıldı.

Araştırma için Türkiye'de faaliyet gösteren her boyuttan 100 teknoloji şirketinden veriler alındı. 2024 yılının son yarısını da kapsayan yıl değerlendirmesine göre, araştırmaya katılan şirketlerin 5'te 1'i ücret ödemelerinde dövizi baz alırken, deneyimli çalışanlar ile deneyimsiz çalışanlar arasındaki ücret farkının da giderek azaldığı görüldü.

STRATEJİK POZİSYONLARDA ÜCRET ARTIŞ ORANLARI YÜZDE 100'Ü AŞTI

Aynı araştırmanın haziran ayında yayınlanan 2024 Ara Dönem Ücret ve Yan Haklar Raporu'na göre, şirketlerin yüzde 49'u ücret artışı planlarken, yüzde 18'inin artış yapmayı düşünmediği, yüzde 33'ünün ise kararsız olduğu belirlenmişti. Yeni bulgular, şirketlerin yüzde 67'sinin artış yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. 2025 yılında şirketlerin yüzde 85'i çalışan ücretlerine artış yapacağını ancak oranları konusunda net bir karar veremediklerini dile getiriyor. Bu durum, dövizle ödeme yapan şirketlerde de yüzde 75 ile aynı oranda seyrediyor. Yazılım sektöründe son bir yılda raporlanan rollerin yüzde 25'inde ücret artış oranları yüzde 100'ü aşarken, Teknoloji Direktörü, Full-stack Yazılım Direktörü ve Siber Güvenlik Müdürü gibi stratejik pozisyonlar bu artış trendinin en net görüldüğü roller arasında yer alıyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 52'Sİ ÇALIŞANLARINA HİSSE SENEDİ OPSİYONU SUNUYOR

Çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası sağlayan teknoloji şirketlerinin oranının yüzde 82 gibi yüksek bir oranda seyrettiği görülüyor. Şirketlerin yüzde 94'ü çalışanlarına yemek desteği sağlıyor. Haziran 2024 itibariyle medyan yemek ücreti 225 TL iken, ekim ayında yüzde 21'lik bir artışla 272 TL'ye yükseldi. İyi performansı, prim ödemesi ile ödüllendiren şirket oranı ise yüzde 93. Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 43'ü prim ödemelerini yıllık, yüzde 15'i üç aylık, yüzde 12'si ise aylık bazda gerçekleştiriyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 52 ise hisse senedi opsiyonunu tüm çalışanlarına sunuyor.