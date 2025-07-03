Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımladığı yeni yönetmelik, teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimleri belirlemek ve teknogirişim rozetiyle desteklemek için usul ve esasları düzenliyor.ANKARA (İGFA) -Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimleri belirlemek ve desteklemek amacıyla “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişımların Belirlenmesi ve Belgelenmesine Dair Yönetmelik”i bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Teknogirişim rozeti verilmesine ilişkin süreçleri düzenleyen yönetmelik, Türkiye’de yerleşik, teknoloji ve yenilik tabanlı faaliyet gösteren KOBİ’lerin belirlenmesi ve teknogirişim rozeti ile belgelendirilmesini kapsarken, kamu kontrolündeki işletmeler ise kapsam dışı tutuyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Teknogirişim rozeti alabilmek için girişimlerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye’de kurulmuş şahıs veya sermaye şirketi olması,

KOBİ statüsünde bulunması,

Bağımsız işletme olması,

Kuruluş tarihinden itibaren en fazla 15 yıl geçmiş olması,

Teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olması.

Başvurular, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu portal üzerinden yapılıyor. Eksik belgeler 90 gün içinde tamamlanmazsa başvuru iptal ediliyor. Değerlendirme, Genel Müdürlük tarafından yürütülüyor.

Girişimin teknoloji ve yenilik kriterini karşılaması için son 3 yılda şu koşullardan birini sağlaması gerekiyor:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinden kabul almış olmak,

KOSGEB’in TEKMER programından destek almış olmak,

TÜBİTAK 1512 veya 1812 programlarından destek almış veya alıyor olmak.

Bu koşulları sağlayamayan girişimler, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş değerlendirici kuruluş komiteleri tarafından Ar-Ge kapasitesi, teknolojik katkı, ekonomik etki ve ölçeklenme potansiyeli gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Olumlu karar alan girişimler teknogirişim rozetiyle belgelendiriliyor.

Rozet sahipleri, kriterleri sürdürmek ve değişiklikleri 90 gün içinde bildirmekle yükümlü. Genel Müdürlük, rozet sahiplerini denetleyebilir ve kriterleri taşımayanların rozetini iptal edebilir. Rozet geçerlilik süresi 3 yıl olup, yenileme başvurusu yapılmazsa iptal edilir.7

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