Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Katot Takımı, TEKNOFEST 2025 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nda “Özgün Araç Kategorisi”nde En Özgün Yazılım Ödülü’nü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.TRABZON (İGFA) - Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törende takdim edilen ödül, Katot Takımı’nın minimum sensörle maksimum performans sağlayan yazılım algoritmalarını başarıyla geliştirdiğini gösterdi. Bu yaklaşım, maliyet etkinliğiyle birlikte karmaşık görevlerin üstesinden gelen yenilikçi çözümlerin mümkün olduğunu kanıtladı.

YAPAY ZEKÂ VE OTONOM SİSTEMLERDE ULUSAL VİZYON

Katot Takımı’nın elde ettiği başarı, Türkiye’nin otonom sistemler ve yapay zekâ alanındaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne sererken, takımın geleceğin teknolojilerine yön verecek potansiyelini de ortaya koydu.

KTÜ yönetimi, Katot Takımı’na rehberlik eden akademisyenlere ve üstün başarıyı gerçekleştiren öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.