Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda geliştirilen özel yazılım ile 142 farklı işaret dilinin tek standartta birleştirilmesi hedefleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’na gelerek işaret dili öğrenmeye ve kendini geliştirmeye karar veren emekli Albay Gökalp Atılmış, 142 farklı işaret dilinin tek standartta birleştirilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kendisi de bir yazılımcı olan ve Değirmendere KO-MEK Kurs Merkezi işaret dili branşında eğitim alan Gökalp Atılmış, “İşaret dili; işitme ya da konuşma yetisi kısıtlı olan kişilerin diğer kişilerle iletişim kurabilmesini sağlayan, görsel ve beden diliyle desteklenen sistemdir. Bu dil engelli bireylerin topluma daha iyi adapte olmalarını ve sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar. İşaret dilinde de konuşma dilindeki gibi kelimelerin okunuşu ya da hareket biçimleri farklılık gösteriyor. Amacımız dünyanın her neresinde olursa olsun işaret dili ile konuşan herkesin farklılık göstermeden aynı anlamı anlamalarını sağlamak’’ dedi.

STANDART BİR DİL HEDEFLENİYOR

Son dönemde yapılan araştırmalara göre dünya çapında 142 farklı işaret dili bulunduğunu ifade eden Atılmış, “Bu kadar farklılığın olması dünyanın farklı noktalarında yaşayan işitme engelli bireylerin birbiri arasında iletişim kurmasını zorlaştırmaktadır. KO-MEK’te aldığım eğitimlerden sonra bu duruma kayıtsız kalmak istemedim ve yazılım konusunda neler yapabilirim diye düşündüm. İşaret dili ile yeni bir yazılım geliştirerek dünyanın her yerinde geçerli olacak standart bir dil oluşturmaya karar verdim” dedi.

Değirmendere KO-MEK kurs merkezinde kursiyer arkadaşları ile oldukça eğlenceli bir ortamda eğitim alan Gökalp Atılmış, standart bir işaret dili oluşturmak için çalışma yapmayı düşündüğünü belirterek, "İşaret dilinin sese, sesin de işaret diline çevrildiği yeni bir yazılım geliştirmek istiyorum. İşte bu noktada işaret dili öğrenerek insanların kendi içindeki duygularını yapay zeka ile işaret diline çevirmeyi başaran bir yazılım üzerinde çalışmak için projeler hazırlıyorum” dedi.