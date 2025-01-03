Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla sektörün güçlü oyuncuları arasındaki yerini alan Tek Enerji, 2025 yılında hedef büyüttü. Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda desteklerin artması gerektiğini belirten Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Avrupa’daki enerji krizinin de sektör açısından önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti.BURSA (İGFA) - Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yönelik artan talep, özellikle güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırırken, enerji güvenliği konusundaki endişeler, sektörde stratejik bir önem taşıyor. Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatında yaşanan sorunlar, Avrupa’daki enerji ihtiyacı üzerinde tedirginlik yaratırken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artırdı. Bu süreçte, 2015 yılında Bursa merkezli olarak kurulan ve Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Tek Enerji, yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, şirketin global vizyonu doğrultusunda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yenilenebilir enerji projeleri geliştirdiklerini belirtti.

“Türkiye’nin Potansiyelini Daha İleri Taşımamız Gerekiyor”

Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, sektörün karşılaştığı zorluklara rağmen hedeflerinden ödün vermediklerini vurguladı. Şahintaş, “2024, yatırımların ertelendiği ve projelerin zora girdiği bir yıl oldu. Teşvik mekanizmalarındaki belirsizlikler ve bürokratik süreçlerin yavaş ilerlemesi, sektörde birçok yatırımcının çekimser kalmasına neden oldu. Ancak kamu-özel sektör iş birliğiyle bu engellerin aşılabileceğine inanıyoruz. Özellikle desteklerin artırılması ve bürokratik süreçlerin hızlanması, yenilenebilir enerji sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.” dedi.

“Enerji Sektöründe Bölgesel Bir Merkez Olabiliriz”

Yenilenebilir enerjiye olan talebin artmaya devam ettiğini ve bu bağlamda Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şahintaş, şunları söyledi: “Türkiye, güçlü altyapısı ve uygun düzenlemelerle enerji sektöründe bölgesel bir merkez haline gelme potansiyeline sahip. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek için teşvik mekanizmalarında yapılacak iyileştirmeler büyük önem taşıyor. Avrupa başta olmak üzere yeni pazarlarda büyümeye kararlıyız. Amacımız, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında küresel bir oyuncu olmasını sağlamak.”

“Krizi Fırsata Çevirebiliriz”

2024 yılında Özbekistan, Avusturya, Romanya ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde önemli projelere imza attıklarını dile getiren İbrahim Şahintaş, “2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü artırmak istiyoruz. Avrupa’da özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş enerji sektörüne de yansımaya başladı. Her kriz beraberinde önemli fırsatları da getirir. Avrupa’da yaşanan enerji krizini sektörde önemli bir fırsata çevirebiliriz. Tek Enerji olarak, bu yıl içinde İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde 60 bin kWp kurulu güce sahip GES projeleri gerçekleştirmeyi planlayarak, yenilenebilir enerji sektörüne güçlü bir katkı sunmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.