TEDxIstanbul bu yıl, 2 Kasım’da DasDas Sahne’de gerçekleşecek ve heyecan verici teması “Ortak Gelecek” temasıyla konuklarını ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - TEDxIstanbul, 2009 yılında aldığı TED lisansıyla her yıl farklı temalarla trendlere yön veren konuşma ve tartışmalara ev sahipliği yapıyor. TEDxIstanbul sahnesinde geçmiş yıllarda Emin Çapa, Selçuk Şirin, Karsu, Sevil Atasoy, Talat Kırış, Nevşin Mengü, Kalben, Zülfü Livaneli gibi birçok değerli isim yer aldı, konuşmaları YouTube üzerinden milyonlar tarafından izlendi ve dünya çapında TED videolarının izlenme sıralamasında Türkiye’yi ilk 5 ülke arasına yerleştirdi.

TED, 40. yılında edindiği tecrübeyle sloganını “Ideas Change Everything / Fikirler Herşeyi Değiştirir“ olarak belirledi. TEDxIstanbul 15. yılını kutladığı bu etkinlikte katılımcıları harekete geçirip canlı konuşmaları bir arada izlerken, farklı fikirleri paylaşma ve tartışma imkanı sunacak. “Hayalimiz fikirleri sadece paylaşmak değil aynı zamanda bu fikirleri dünyayı değiştirebilmek için hayata geçerebilmek.” diyen TEDxIstanbul ekibi tüm katılımcıları Ortak Gelecek için birlikte değişime davet ediyor.

Bu Yılın Teması: Ortak Gelecek

Hızla değişen dünyamızda büyük ekonomik ve insani krizlerle mücadele ederken geleceğimizi yeniden şekillendirme gücü yine bizim elimizde. Dünya genelindeki demokrasilerin, güven duygusunun, umudun ve ortak sevinçlerin pek çok engelle karşı karşıya kaldığı bu dönemde, topluluklar olarak sistemleri reforme etmek ve sivil kültürü yeniden canlandırmak için harekete geçiyoruz.

TEDxIstanbul, bu yıl "Ortak Gelecek" temasıyla, yine günümüzün en önemli sorularına yanıt arayan vizyoner, düşünür ve yenilikçilerin seslerini bir araya getirecek. Etkinlikte, daha adil, sağlıklı, mutlu bir ortak geleceğe yönelik çözüm önerileri ve küresel çapta etki yaratacak fikirler paylaşılacak.