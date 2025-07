İspanya’nın Barselona şehrinde 9-15 Temmuz 2025’te düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları Grand Finali’nde TED Ankara Koleji’ni temsil eden 16 öğrenci, 35 ülkeden 800 katılımcı arasında 30 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Matematikte dünya birincisi, fen bilimlerinde dünya ikincisi çıkan öğrenciler, toplam 13 altın, 9 gümüş, 8 bronz madalya ve 1 onur belgesi aldı.ANKARA (İGFA) - TED Ankara Koleji, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 16 kişilik ekiple, Barselona’da gerçekleşen Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda Türkiye’yi gururlandırdı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında düzenlenen yarışmada, öğrenciler 5 dünya derecesi ve 30 madalya ile rekor kırdı.

MATEMATİKTE ZİRVE TED ANKARA’NIN

8A sınıfı öğrencisi Ozan Külcü, matematik dalında dünya birincisi olurken, fen bilimlerinde de dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Külcü, şubat ayındaki STEM Olimpiyatları Matematik Finali’nde de dünya ikincisi olmuştu. Matematikte 8D sınıfından Efe Şagar dünya ikincisi, 8E sınıfından Aras Tuğa dünya üçüncüsü olarak altın madalya kazandı. Ege Çağırgan, Can Rodoplu, Halil Cem Çalışgan ve Ata Göktürk Önen de altın madalya alırken, üç öğrenci bronz madalya ile ödüllendirildi.

FEN VE KODLAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Fen bilimlerinde 6Y sınıfından İnanç Yağız Şenay dünya ikincisi, Ozan Külcü ise yine dünya ikincisi olarak altın madalya aldı. Altı öğrenci gümüş, iki öğrenci bronz madalya ve bir öğrenci onur belgesi kazandı. Kodlama kategorisinde 7İ sınıfından Ata Göktürk Önen altın madalya alırken, üç öğrenci gümüş, üç öğrenci bronz madalya elde etti. DIY (Do It Yourself) takım yarışmasında ise Batuhan Erkek, Can Rodoplu ve Çınar Arslan dünya ikincisi olarak altın madalya kazandı.

Öğrencilere rehberlik eden Ortaokul Matematik Öğretmeni Gülnur Gönülaçar ve Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nilay İrkin Gündüz, “Öğrencilerimizin dünya çapındaki başarıları göğsümüzü kabarttı. Bir yıllık zorlu hazırlık sürecinin sonunda bu başarıyı elde ettiler. Disiplinleri, azimleri ve birbirlerine destekleri hayranlık vericiydi. Farklı kültürlerle tanışarak yabancı dilde yarıştılar ve dünya dereceleri aldılar,” dediler.