Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - TBMM'den yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüşecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.