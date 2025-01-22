Türkiye Barolar Birliği (TBB), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilere yönelik bu tür müdahalelerin sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünü olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

TBB açıklamasında, Özdağ'ın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen suçlamaları da aşan zorlama iddialara dayanılarak tutuklanması, demokratik hukuk devleti niteliğinin yargı aracılığıyla aşındırılmasının çok ağır ve çarpıcı bir örneği olduğunun altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyu önündeki siyasi aktörlerin ifade hürriyetlerinin hukuka aykırı yöntemlerle sınırlandırılması çabası, anayasal demokratik ilkelerin ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin ağır tehdit altında olduğunu göstermektedir. Siyasetçilere yönelik bu tür müdahaleler sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünüdür. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi kavramlarıyla bağdaşmayacak nitelikteki ölçüsüz yargısal müdahalelerin kabul edilemeyeceğinin altını bir kez daha çizerek; hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri her koşul altında savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”