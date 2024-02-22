Belediyemiz Taşhan Sanat Galerisinde düzenlenen serginin Açılışını Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve İl Genel Mecilisi Başkanı Bülent Yardımcı beraber yaptılar.
Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri Sanatçı Antika tarafından bilgilendirildi.
Programa, Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve İl Genel Mecilisi Başkanı Bülent Yardımcı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.