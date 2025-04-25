Tasarımcı, Ressam Roza Tulga, Mardin Artuklu Şehit İlhan Varank İlkokulu ve Ortaokulu Yaratıcı Yazarlık öğrencilerinin konuğu oldu.MARDİN (İGFA) - Moderatörlüğünü 5. Sınıf öğrencilerinden Erdihan Satık ve Muhammed Selim Bartu’nun yaptığı “Sanat ve Tasarım” başlıklı Roza Tulga söyleşisi, Roza Tulga’nın sanat hayatı ile bir sanatçı olarak bugüne kadar ne tür eserler ortaya çıkardığını, nelerden ve kimlerden ilham aldığını, öğrencilerin ileriye dönük neler yapabilecekleri üzerinden soru cevaplı verimli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Tasarımcı, Ressam Roza Tulga’nın konuk olduğu söyleşi etkinliğine öğrenci, öğretmen ve veliler ilgi gösterdi. Sanat ve tasarım üzerine konuşan Roza Tulga; imge ve metaforlarla oluşturmuş olduğu tasarımlarını slayt gösterisi şeklinde paylaştı.

Öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında duygulandığını ifade eden Roza Tulga, “Çocuklar asıl gerçek sanatçılardır. O yüzden hayal kurun, hayalinizden asla vazgeçmeyin. Hayalinizin peşinden giderseniz çok şey başaracaksınız.” dedi. Öğrencilerin yeteneklerin daha fazla gün yüzüne çıkarmak adına, daha fazla sanat atölyelerin kurulmasının önemine değinen Roza Tulga, “Sanat bir ifade biçimidir. Kendinizi sanatla ifade edin. Sanat bir yol göstericidir; sanat sizleri ışık ve aydınlığa yönlendirir.” dedi.

Yıllardır çalıştığı okullarda Yaratıcı Yazarlık atölyeleri kurup birçok sanatçı ve yazarı öğrencilerle buluşturup, bu sayede sanat ve edebiyatı öğrencilerine sevdirmeyi şiar edinen Türkçe öğretmeni ve Yazar Metin Aydın, “Ağırladığımız yazar ve sanatçılar; öğrencilerimiz için birer ilham kaynağı olup, ilerisi için birer rol model olacaktır” diye konuştu.

Sıcak bir atmosferde süren söyleşi, Tasarımcı, Ressam Roza Tulga ile öğrencilerin toplu fotoğraf çekmesiyle son buldu.