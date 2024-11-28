Bursa Büyükşehir Belediye iştiraki kuruluşlarından Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar ve üst kademe yöneticiler sahaya indi.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - Bursa'da üretici çiftçilerle toplantılarını sürdürüen Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar ve ekibi, diğer yandan pazarcılarla birlikte toplanarak il tarımını masaya yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Bursa tarımın çeşitliliği ile 50 yıl önce lider şehri olduğuna vurgu yaparak, hızlı sanayileşmeyle birlikte gelen göçün tarım alanlarını da etkilediğini söyledi.

"Ekilebilir alanlara inşa edilen konut ve işletmelerinde baskısıyla Bursa tarımdan uzaklaştı" diyen Akar, "Biz yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Bursa’da artık bir metrekarelik toprak parçasını dahi boş bırakmayarak ürün yetiştirmeye kararlıyız. Amacımız gıdayla dış ülkelere bağımlı hale gelen ülkemizde yetiştireceğimiz yerli ve milli ürünlerle vatandaşlarımızın damak tatlarında farklı bir lezzet bırakmak. Bursa’da yetişmeyen yada bir asır önce yetişen ama zamanla üretilmeyen meyve sebzelerden oluşan 22 çeşit besin maddesini tekrar yetiştirerek canlandırmak, kanatlı, küçük ve büyükbaş hayvancılığı kooperatifleştirme usulüyle tekrar canlandırmakta hedeflerimiz arasında. 2024 yılını hazırlık yapmakla geçireceğiz. 2025 yılında da amaçladığımız çalışmaların ilk meyvelerini almayı umuyoruz" diye konuştu.