Türkiye'de indirim kampanyaları düzenleyerek zincir marketlerin fiyat tekelini kıran Tarım Kredi Kooperatifleri bakkal projesine başlıyor. Tarım Kredi'nin indirim yaptığı temel ihtiyaç ürünleri marketteki fiyattan bakkallarda satılacak. Böylece 1.300 noktadan 3 bin noktaya çıkılacak. Ucuz gıda daha fazla tüketiciye ulaşmış olacak.

Türkiye'de indirim kampanyaları düzenleyerek zincir marketlerin fiyat tekelini kıran Tarım Kredi Kooperatifleri bakkal projesine başlıyor. Konya, Ankara, Mersin, Adana, Antalya pilot bölge olarak seçildi. Anlaşma yapılan bakkallar raflarında bir bölümü Tarım Kredi ürünlerine ayıracak.

Tarım Kredi'nin indirim yaptığı temel ihtiyaç ürünleri marketteki fiyattan bakkallarda satılacak. Böylece ucuz gıda daha fazla tüketiciye ulaşacak.