Tarihi geçmiş ürün satan marketlere ve kural ihlali yapan şoförlere Büyükşehir Encümeni’nde ceza kesildi. Taksi durağı ihalesine ise 5 teklif verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Encümen Toplantısı’nda, tarihi geçmiş ürün satan 8 markete ve toplu taşımada kural ihlali yapan şoförlere cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 9 araçlık taksi durağı kiralama ihalesinde ise 5 istekliden teklif geldi.

68 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, 68 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Birinci Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlık etti. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kuzeybatısında bulunan 9 araçlık ticari taksi durağı için yapılan açık teklif usulü kiralama ihalesine 5 istekli katıldı. İsteklilerden Gürsel Toptaş 222.000 TL+KDV, Cihan Şanlı 223.000 TL+KDV, Fatma Dalğalı 224.000 TL+KDV, Nejdet Özbay 225.000 TL+KDV ve Mehmet Çetin adına Vakkas Çiçek ise 226.000 TL+KDV teklif sundu. İhalenin kapalı zarf usulü aşamasında ise Gürsel Toptaş 230.000 TL+KDV, Cihan Şanlı 228.000 TL+KDV, Fatma Dalğalı 230.000 TL+KDV ve Mehmet Çetin adına Vakkas Çiçek 228.000 TL+KDV teklif verdi. İstekli Nejdet Özbay’un sunduğu teklif ise geçersiz sayıldı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATANLARA CEZA

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı denetimlerde, kent genelinde bulunan 8 markete tarihi geçmiş ürün sattıkları gerekçesiyle toplamda 23.624 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, encümen toplantısında Zabıta Dairesi Başkanlığı’na ulaşan 52 şikâyet dilekçesi aktarıldı.

TOPLU TAŞIMADA İHLALLER CEZALANDIRILDI

Şikâyetler neticesinde özel toplu taşıma araçlarıyla ilgili en çok “durakta bekleyen yolcuyu almama” şikâyetleri olduğu tespit edildi. Şoförlere; sefer saatine uymama, güzergâh ihlali, ücret tarifesine uymama, sefer sırasında sigara içme, yolcuya kötü muamele, yolcu ile münakaşa etme ve tehlikeli araç kullanma gibi nedenlerle toplamda 153.556 TL idari para cezası kesildi.