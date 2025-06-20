İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 3 Ekim 2025.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir'de kültür mirasına duyarlılığın simgesi haline gelen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri için başvurular başladı.

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, bu yıl 21. kez sahiplerini bulacak. Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak yaşatan ve bu alanda katkısı, emeği bulunan İzmir ile ilgili tüm çalışmalara açık yarışma için; “Tarihi Yapıda Yaşam”, “Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması", “Basit Onarım”, “Esaslı Onarım”, “Emek”, “Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı” ve “Tarihine Sahip Çıkan Eğitim Projelerinin Onurlandırılması” kategorilerinde başvurular kabul edilecek.

SONUÇLAR 27 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Başvurular, 3 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

İzmir il sınırları içinden yapılacak tüm başvurular değerlendirmeye alınacak. Adaylar bireysel olarak başvuru yapabileceği gibi, başkaları adına da aday gösterebilecek. Katılımcılar https://www.tarihesaygi.com/ web sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunacak.

Sonuçlar 27 Ekim 2025 tarihinde yarışmanın internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Hatırlanacağı gibi yerel ölçekte benzer bir örneği bulunmayan program, sadece İzmir’de değil, Türkiye ve dünyada da büyük bir ilgi ve saygı görüyor. İzmirlilerin tarihi değerlere duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 Yılında Europa Nostra Ödülleri’nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel mansiyonu ile onurlandırılmıştı.