Sivas ta düzenlenen, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Rumeli Gençlik Kulübü sporcusu Olan Yenimuhacırlı Eslen Göktepeli’ye laptop hediye edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kıral, yaptığı açıklamada “Beldemizi gururla temsil ederek, 36kg minik bayanlar kategorisinde Türkiye 2. si olan Eslin Göktepelİ'ye laptop hediye ettik. Kızımızın başarısında payı olan ailesine ve Serkan hocama teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedef Türkiye 1.liği olacak. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” Dedi.
Tamer Kıral Türkiye 2.si olan Eslin Göktepeli'ye laptop hediye etti
Sivas ta düzenlenen, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Rumeli Gençlik Kulübü sporcusu Olan Yenimuhacırlı Eslen Göktepeli’ye laptop hediye edildi
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