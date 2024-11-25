Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyon bölgelerinde teröristlere nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Açıklamada, ''Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. 

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1860954377407635583