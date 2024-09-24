Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Gücünü milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Bakanlık, açıklamasında Mehmetçik'in kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1838495560023597245